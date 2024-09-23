Филиалы Национального центра «Россия» откроют в регионах

Конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия» объявили для регионов страны. Города, которые победят в отборе и представят лучшие проекты, первыми получат площадки, демонстрирующие национальные достижения.

Национальный центр «Россия» объявил об отборе проектов. На первом этапе регионы представят свои идеи по созданию филиалов. Площадки должны обладать потенциалом для размещения постоянной и временной экспозиций, большим и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.

Лучшие проекты попадут во второй этап. Среди них отберут победителей, в которых филиалы Национального центра «Россия» появятся в первую очередь.

Первого июля президент Владимир Путин распорядился создать в разных городах площадки, демонстрирующие национальные достижения. Это большой проект для формирования чувства гордости у жителей и сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия», которая проходила в Москве на протяжении восьми месяцев и стала знаковым событием в жизни всей страны. Ее посетили более 18,5 миллиона гостей, площадка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

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