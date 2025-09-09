Путин посетил научно-технологический университет «Сириус»

Президент России Владимир Путин во вторник посетил научно-технологический университет «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства ознакомился с работой химической, аналитической и проектной лабораторий университета.

В ходе общения с молодыми учеными глава государства объяснил, что приехал поздравить из десятилетием открытия научно-образовательного центра в Сириусе.

«К сожалению, 1 сентября этого года я не смог приехать в силу известных обстоятельств, международных мероприятий. Но очень хотелось посмотреть, что же за эти 10 лет произошло», — привело заявление Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что за отведенный срок образовательный центр стал настоящей кузницей кадров. Кроме школы, в Сириусе появился свой университет и лабораторный комплекс, ориентированный на разные направления.

Ранее Путин рассказал о планах по финансированию российской науки. По его словам, в перспективе до 2030 года на отрасль могут выделить средства в объеме не менее 2% от ВВП страны.