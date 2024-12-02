Путин рассказал о планах по финансированию науки

Россия раньше 2030 года может выйти на финансирование науки в объеме не менее 2% от ВВП. Об этом на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых заявил президент страны Владимир Путин.

«Такая цель у нас стоит. Конечно, мы ее реализуем, к 2030 году на науку у нас должно идти 2% ВВП. Вероятно, выйдем на эти объемы финансирования пораньше», — сказал он.

Конгресс молодых ученых прошел на федеральной территории «Сириус» с 27 по 29 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий. Всего в мероприятии приняли участие порядка семи тысяч участников из 40 стран.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Путин якобы поручил ученым разработать средства против старения. По данным The Times, Министерство здравоохранения России занимается изучением 3D-биопечати. С помощью технологии врачи смогут «печатать» органы и ткани.