Путин посетил Иркутский авиазавод

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Иркутскую область, где посетил местный авиационный завод. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Главу государства на предприятии сопроводили глава Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.

«Путин поднялся в кабину первого серийного МС-21, где летчики-испытатели „Яковлева“ Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили ему о подготовке к первому полету», — заявили в ОАК.

Ранее президент отмечал, что отечественная авиатехника по многим параметрам превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать. По его словам, новые самолеты «Суперджет», МС-21 и Ил-114-300 находятся на высоком уровне.

Глава государства призывал увеличивать технологический потенциал и компетенции в авиастроении.