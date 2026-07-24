Путин посетил Иркутский авиазавод
ОАК: президент РФ Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Иркутскую область, где посетил местный авиационный завод. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.
Главу государства на предприятии сопроводили глава Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.
«Путин поднялся в кабину первого серийного МС-21, где летчики-испытатели „Яковлева“ Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили ему о подготовке к первому полету», — заявили в ОАК.
Ранее президент отмечал, что отечественная авиатехника по многим параметрам превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать. По его словам, новые самолеты «Суперджет», МС-21 и Ил-114-300 находятся на высоком уровне.
Глава государства призывал увеличивать технологический потенциал и компетенции в авиастроении.