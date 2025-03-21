Путин поручил создать центр беспилотной авиации в Самарской области

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотных авиационных систем. В рамках состоявшейся в Тольятти рабочей встречи он поручил кабмину рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Тольяттинский государственный университет“», — сказал он.

Ответственными за поручение он назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Они должны предоставить доклад до 15 июня.

Также Путин заявил о необходимости создания в России единой системы идентификации дронов в режиме реального времени, расширения экспериментальных правовых режимов для их использования и установки упрощенного для БПЛА воздушного пространства.

Российский лидер распорядился создать эффективную систему госуправления в сфере беспилотной авиации до 15 июня текущего года. Кроме того, к сентябрю ему должны доложить об организации в России международного форума по беспилотникам.

«Для развития отрасли беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры, их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства», — заключил президент. По его мнению, Россия должна добиться лидерства по БПЛА к 2030 году.

Ранее Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников. Кабмин должен проработать этот вопрос до 30 апреля 2025 года.