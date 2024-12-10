Путин поручил систематизировать законодательство в цифровой сфере

Законодательство в цифровой сфере нужно систематизировать, заявил президент Владимир Путин. Эту тему глава государства поднял, выступая на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, необходимо закрепить права и обязанности всех участников — от государства до пользователя.
Глава государства также рассказал о развитии отечественных технологий в условиях западных санкций. Он отметил, что рестрикции послужили стимулом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения. Сегодня в стране есть все условия для развития IT-технологий, добавил Путин.
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