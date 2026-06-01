Путин поручил решить вопрос с отоплением домов в новых регионах

Путин поручил проработать вопрос использования газовых котлов в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос применения газовых котлов для отопления многоквартирных жилых домов в новых регионах страны к 1 сентября. Документ опубликовали на сайте Кремля.
«Обеспечить совместно с исполнительными органами Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей формирование эффективной модели организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными теплогенераторами», — указано в поручении главы государства.
При необходимости ответственные внесут изменения в нормативные правовые акты. Ответственными назначили главу правительства Михаила Мишустина, руководителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Срок поручения — до 1 сентября 2026 года.
Ранее Путин назвал незыблемым выбор жителей Новороссии, Крыма и Донбасса продолжить жить вместе с Россией.