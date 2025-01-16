Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений до 15 июля

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать до 15 июля семейный инструмент сбережений с возможностью налогового вычета по НДФЛ до миллиона рублей в год. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!» опубликовали на сайте Кремля .

Ответственными за проект глава государства назначил премьера Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Ранее российские банки объявили об открытии с 1 июля социальных вкладов с максимальной ставкой для людей с низким доходом.

Максимальная сумма, которую можно будет положить на депозит, составит 50 тысяч рублей.

Финансист Андрей Бархота назвал эту идею малоэффективной, поскольку, по его словам, заложенный максимум слишком мал, чтобы люди откладывали его.