Финансист Бархота назвал недостатки социального вклада для россиян

Российские банки с 1 июля откроют социальные вклады с максимальной ставкой для людей с низким доходом. Максимальная сумма, которую можно положить на депозит, составит 50 тысяч рублей, на которые начислят проценты. Эксперт финансового рынка кандидат экономических наук Андрей Бархота в комментарии 360.ru назвал эту меру поддержки малоэффективной.

Он пояснил, что цель социальных вкладов — повышение уровня доходов малообеспеченных россиян с привлечением их большим размером ставки. Но максимальная сумма в 50 тысяч рублей недостаточна и является существенным ограничением.

«Если у гражданина есть доход в 50 тысяч рублей, то эта сумма ближе к среднемесячной номинальной заработной плате. То есть она достаточно мала. В ситуации достаточно высокой инфляции и цен гражданин склонен эти деньги рассматривать не как сбережения, а как отложенное потребление», — заявил Бархота.

Эксперт финансового рынка пояснил, что люди скорее сохранят эти деньги у себя, что потратить их на непредвиденные расходы.

По мнению Бархоты, социальные вклады станут дополнением тех мер поддержки россиян с низкими доходами, которые они сейчас получают в виде дотаций, льгот и скидок в магазинах. Но процентная ставка социального вклада не покроет дефицит доходов населения из-за предельного размера суммы.

Для того чтобы люди стали открывать депозиты, им необходимо больше денег, чтобы иметь доступ к товарам и услугам, которые сейчас для них недоступны. Это можно сделать за счет дополнительных дотаций и пособий. В этом случае социальные вклады сработают и дадут эффект.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что повышенные ставки по депозитам позволят россиянам жить на проценты, но для этого необходимо положить на счет достаточно крупную сумму денег. Зварич пояснил, что если семья тратит в месяц около 100 тысяч рублей, то для этого в банке нужно держать не менее 6,7 миллиона рублей при действующей ставке в 20%. Если же она снизится в два раза, то хранящаяся в банке сумма должна увеличиться до 13,6 миллиона рублей.