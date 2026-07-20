Путин поручил провести анализ замечаний и предложений выпускников медвузов

Президент Владимир Путин поручил организовать мониторинг института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций. Об этом сообщил сайт Кремля.

Глава государства в том числе поручил провести числе сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников.

Ответственными назначили губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаила Кузнецова и руководителя НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Путин поручил представить доклад о проделанной работе до 1 ноября 2026 года.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что увеличить молодежный возраст в России можно, но для этого необходимо пересмотреть социальные гарантии. По ее словам, изменения не повлекут за собой пересмотра пенсионного возраста.