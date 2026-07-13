В Госдуме раскрыли условия повышения возраста молодежи в России до 40 лет

Для официального расширения границ молодежного возраста в России с нынешних 35 до 40 лет потребуется пересмотр социальных гарантий. Об этом ИА НСН заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

С инициативой ранее выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, планку необходимо поднять из-за сохранения высокой работоспособности и активности людей. Бессараб поддержала коллегу, отметив полное совпадение позиции с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Если мы будем считать молодым человека до 40 лет, то должны предоставить ему преференции по ипотеке и как молодому специалисту. Ментальное восприятие себя изменилось: раньше в 25 лет — это уже были состоявшиеся мужчины, а сейчас — все-таки еще молодой человек», — пояснила депутат.

Она также подчеркнула, что изменение возрастного порога не повлечет за собой пересмотра пенсионного возраста.

«Пенсионный возраст уже изменился, и в ближайшие 15–20 лет его точно менять не придется. Нынешняя планка учитывает климатические и экономические условия страны», — подытожила парламентарий.