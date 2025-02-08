Путин поручил продумать освобождение гуманитарной помощи от НДС

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос освобождения от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям», — отметили в пресс-службе администрации президента.

Глава государства сделал ряд поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Он обязал правительство обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах, разработать меры по блокировке преступных звонков из других стран, а также создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию о спецоперации.

Ранее Путин назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач. По его мнению, в стране необходимо создать больше рабочих мест с современными принципами управления и новой технологической базой.