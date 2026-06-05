Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС

Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС стоит отложить, зафиксировав его на текущем уровне. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Считаю, что можно отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной думы внести необходимые поправки», — сказал глава государства.

Сроки, на которые зафиксируют нынешний порог в 20 миллионов рублей, российский лидер не назвал.

Ранее стало известно, что Путин объявил о запуске нового инвестиционного цикла в 2027 году.