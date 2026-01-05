Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку обеспечить восстановление темпов инвестиционной активности и роста экономики. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики», — говорится в документе.

Также Путин поручил обеспечить реализацию плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Особое внимание следует обратить на установления ключевых показателей эффективности исходя из достигнутых в 2021 году показателей собираемости налогов.

Ответственными за выполнение поручения президент назначил главу правительства Михаила Мишустина, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц субъектов страны. Доклад — до 1 июня 2026 года.

