Центробанк рассказал, чего ждать от экономики в 2026 году

Центробанк: россиянам станет проще думать о будущем и строить планы в 2026 году

Российская экономика продолжит расти в 2026 году, поэтому людям и бизнесу станет проще строить планы. Об этом заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале .

В ЦБ отметили, что в своих прогнозах опираются не на волшебный новогодний шар, а на цифры, расчеты и предпосылки развития экономики. В частности, продолжен курс на понижение ключевой ставки. Кроме того, ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до 4-5% к концу следующего года.

«Это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — отметил банк.

Кредит реальной экономики увеличится на 6-11%, реальные зарплаты и доходы и дальше будут умеренно повышаться, а деньги копиться на банковских счетах россиян.

В ЦБ отметили, что российская экономика продолжает расти. Страна переходит к более спокойному и сбалансированному развитию.

Ранее Центробанк допустил новое снижение ключевой ставки до 16,5%.