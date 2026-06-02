Путин поручил обеспечить говорящих на языке жестов россиян педагогами

Общее число россиян, использующих для общения язык жестов, составляет почти 200 тысяч человек. Их необходимо обеспечить нужным количеством педагогов и переводчиков. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Глава государства подчеркнул, что людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо особо поддерживать.

«Например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка. И важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

В ходе своего выступления на заседании совета президент заявил, что дисциплина о значении русского языка, предусматривающая изучение государственной политики и конституционный статус, должна стать основой высшего образования.