Путин поручил кардинально сократить нелегальную занятость в России

Необходимо кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан России. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и соответствующие доходы в бюджет поступали», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, по его словам, нужно навести порядок на оптовых и розничных рынках, при этом так, чтобы не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, работающие вбелую, должны получить от этого выгоду, подытожил российский лидер.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести уголовную ответственность за зарплату «в конвертах», позволяющую работодателям уходить от уплаты налогов.