Кировский губернатор предложил наказывать за «зарплаты в конвертах»

Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой ужесточить меры против теневой экономики и уклонения от налогов. Он предложил ввести уголовную ответственность за выплату зарплат «в конвертах», сообщило РИА «Новости» .

«Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень», — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона.

Он обратился к депутатам и сенаторам от Кировской области с просьбой поддержать эту инициативу.

Кроме того, обращаясь к главам муниципалитетов, Соколов сказал, что они прекрасно осведомлены о том, кто и как ведет бизнес на местах. Он призвал их четко заявить, что выплата зарплаты «в серую» — это воровство у учителей, врачей, соцработников, а также у школ, больниц и программ благоустройства.

«Серая зарплата», перерывы в карьере, потеря документов о трудовом стаже, а также задолженности по налогам и кредитам могут повлиять на размер пенсии. Депутат Сергей Гаврилов дал несколько советов. Он порекомендовал заранее подготовиться к возможным трудностям, чтобы пенсия соответствовала ожиданиям. Парламентарий также напомнил о важности официального трудоустройства и отметил, что чем больше подтвержденных лет стажа, тем выше будет пенсия.