Стали известны страны с самой низкой рождаемостью

Мальта, Тайвань и Южная Корея вошли в топ стран с самой низкой рождаемостью

На Мальте, Тайване, в Испании и Южной Корее зафиксировали наименьший показатель рождаемости. Об этом сообщило РИА «Новости» после изучения открытых данных.

Минимальный суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее число рождений на одну женщину за репродуктивный период, отмечен на Мальте — 1,06. Далее следуют Тайвань (1,11), а также Южная Корея и Испания (по 1,12).

Пятую позицию занял Сингапур (1,17). В десятку также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22), Макао и Гонконг (по 1,24).

Россия с показателем 1,4 находится в третьем десятке рейтинга, соседствуя с Японией, Кипром и Норвегией.

Среди стран с наивысшей рождаемостью преобладают африканские государства. Лидером стал Нигер с коэффициентом 6,64. В первую пятерку вошли Ангола (5,7), Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34). Десятку замыкают Чад (5,24), Уганда (5,17), Сомали (5,12), Южный Судан (5,09) и Бурунди (4,9).

Ранее американский миллиардер Илон Маск предрек Европе вымирание из-за низкой рождаемости. Так он прокомментировал сообщение сенатора из США Майка Ли, который привел демографическую статистику Шотландии. В стране на 34% больше смертей, чем рождений.