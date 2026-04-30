Путин попросил провести ему экскурсию по Сахалину

Президент Владимир Путин обратился к сотруднику Сахалинского туристического информационного центра ГоуСахалин Андрею Кафкану с просьбой рассказать ему об острове. Диалог произошел на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

Экскурсовод во время встречи главы государства с представителями коренных малочисленных народов России предложил ему посетить Сахалин. Он отметил, что с прошлого визита президента регион существенно преобразился.

«Буду рад провести вам экскурсию», — подчеркнул Кафкан.

Путин предложил представить, что они уже находятся на Сахалине. Экскурсовод отметил, что знакомство с островом лучше начать с Охотского моря и особенностей климата.

Ранее президент напомнил о вкладе малых народов в победу над нацистами. Он уточнил, что многие представители этносов по праву получили звания Героев Советского союза за отвагу, проявленную во время Великой Отечественной войны.