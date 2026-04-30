Путин напомнил об отваге коренных малочисленных народов в годы войны

Коренные малочисленные народы внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Владимир Путин .

«Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны, по праву были удостоены званий Героя Советского союза и других высоких наград», — отметил глава государства.

По его словам, всего в стране насчитывается 47 коренных этносов, каждый из которых хранит уникальные традиции и культуру. Путин добавил, что один из самых известных снайперов был представителем именно одного из малых народов Севера.

Встреча Путина с представителями малочисленных народов прошла на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

