Путин напомнил об отваге коренных малочисленных народов в годы войны
Коренные малочисленные народы внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны, по праву были удостоены званий Героя Советского союза и других высоких наград», — отметил глава государства.
По его словам, всего в стране насчитывается 47 коренных этносов, каждый из которых хранит уникальные традиции и культуру. Путин добавил, что один из самых известных снайперов был представителем именно одного из малых народов Севера.
Встреча Путина с представителями малочисленных народов прошла на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».
