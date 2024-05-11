Путин пообещал вернуть мир в Донбасс | 360°

Важное 11 мая 2024, 11:38 Путин пообещал вернуть мир в Донбасс Путин поздравил ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в республики Донбасса вернется мир. Об этом глава государства заявил в поздравительных телеграммах по случаю 10-летия со дня образования ДНР и ЛНР, их опубликовали на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием образования Донецкой Народной Республики. Уверен, что мы обязательно вместе добьемся успеха, решим самые сложные задачи, вернем мир на донецкую землю. Вместе — победим!» — сказал президент.

Реклама

Глава государства отметил, что ДНР является полноправным субъектом страны, где восстанавливают и стоят дороги и дома, реализуют востребованные программы, налаживают сельскохозяйственное и промышленное производство.

Также президент поздравил с 10-й годовщиной образования Луганскую Народную Республику.

«ЛНР помогает вся страна, наш народ искренне поддерживает вас. За независимость и безопасность, освобождение наших исторических земель сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы вернем мир на Донбасс», — добавил он.

Ранее Путин сказал, что России пришлось принять меры для защиты жителей Донбасса.