Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярности | 360°

08 мая 2024, 07:25
Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярности
Путин: Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярности
Россия намерена продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Об этом на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце заявил президент Владимир Путин.
«Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного мирового порядка. Неделимой и равной системы безопасности», — отметил он.
Реклама
Путин указал, что в стремительно меняющемся мире необходимо открывать для России новые горизонты, быть конкурентноспособными и самодостаточными.
«Политическая, общественная и государственные системы должны быть абсолютно устойчивыми и прочными к любым угрозам и вызовам. Они должны создавать условия для обновления и последующего движения вперед», — добавил президент.
Ранее Путин подписал указ о национальных целях развития на ближайшие шесть лет.
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама