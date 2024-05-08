Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярности | 360°

Общество 08 мая 2024, 07:25 Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярности Путин: Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярности РИА «Новости»

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Россия намерена продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Об этом на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце заявил президент Владимир Путин.

«Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного мирового порядка. Неделимой и равной системы безопасности», — отметил он.

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Путин указал, что в стремительно меняющемся мире необходимо открывать для России новые горизонты, быть конкурентноспособными и самодостаточными.

«Политическая, общественная и государственные системы должны быть абсолютно устойчивыми и прочными к любым угрозам и вызовам. Они должны создавать условия для обновления и последующего движения вперед», — добавил президент.

Ранее Путин подписал указ о национальных целях развития на ближайшие шесть лет.