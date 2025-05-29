Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну

Путин пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку в Сочи

Президент России Владимир Путин пообещал екатеринбургской многодетной семье организовать поездку на Красную поляну. Об этом он заявил во время общения с удостоенными почетного звания «Мать-героиня», а также семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

В четверг глава государства проводит встречу с многодетными семьями из регионов страны. Мероприятия приурочено ко Дню защиты детей, который в России отмечается 1 июня.

«У вас же день рождения, Евгения Николаевна. Какой мы с Татьяной Алексеевной Голиковой можем сделать подарок для вас? Куда вы хотели съездить семьей в качестве подарка на юбилей?» — спросил он Евгению Радионову.

В ответ женщина призналась, что в июне семья хотела бы поехать на Красную поляну в Сочи.

Будем считать, это вам наш подарок на юбилей», — ответил президент.

Путин отмечал, воспитание детей — непростой, ответственный и напряженный труд, особенно в многодетных семьях.