Путин поинтересовался у Мантурова судьбой заводов по переработке мусора

Путин спросил у Мантурова о заводах по переработке и выделенных на них деньгах

Президент России Владимир Путин поинтересовался у первого вице-премьера правительства Дениса Мантурова, как обстоит ситуация со строительством мусоросжигающих заводов. Он спросил его об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.

«Денис Валентинович, что касается экологии, где заводы по переработке, которые мы планировали? Хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Деньги получили или нет?» — задался он вопросом.

Мантуров ответил главе государства, что два мусоросжигающих завода запустят в первом квартале 2025 года. Однако с предприятием, в частности, в Татарстане, возникли трудности из-за ухода японского бизнеса из России, но все проблемы уже решили.

Ранее Путин заявил об успешной борьбе с отравляющими жизнь россиян свалками. По его словам, В 242 объекта накопленного вреда окружающей среде ликвидировали в 60 регионах.