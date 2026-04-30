Инспекторы ГИБДД нашли в иномарке крупную партию наркотиков в ходе операции «Нетрезвый водитель» в Петербурге

В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford для проверки документов в Петербурге. Несмотря на адекватное поведение мужчины, инспектор заметил в салоне подозрительные пакетики. В них обнаружили почти три грамма синтетического наркотика., сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.