Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и неповиновение на границе

За дискриминацию, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе мигрантов будут выдворять из России. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Депутаты приняли закон о внесении изменений в Кодекс России об административных нарушениях. Документ расширяет перечень правонарушений, за совершение которых иностранцев могут выдворить из страны.

«Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Число соответствующих статей Административного кодекса вырастет более чем вдвое и составит 45.

Ранее мигрантам с судимостью запретили получать гражданство России. Новый закон предусматривает отказ в проживании независимо от тяжести правонарушения. Ранее выданные документы при выявлении непогашенной судимости аннулируют.