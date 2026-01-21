Проект запрета на депортацию воевавших за ВС России иностранцев прошел первое чтение

Запрет на высылку воевавших за Россию иностранцев одобрили в ГД в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов, согласно которым иностранцев, воевавших в составе ВС России, запретят депортировать из страны. Документы опубликовали в думской базе .

Согласно инициативе, в России запретят выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, которые воевали в российской армии. Всего пакет состоит из трех законопроектов, внесенных в Госдуму 20 ноября. Их разработал Минюст.

Если пакет законопроектов примут, воевавших в ВС России иностранных граждан будут ждать и другие льготы: в отношении них запретят принимать решения об аннулировании вида на жительство, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче разрешения на работу.

