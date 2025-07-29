IT-эксперт Клименко поддержал идею создания госсервиса VPN

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался в поддержку идеи создания государственного VPN-сервиса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист напомнил, что весь мир сегодня отгораживается от России, фактически отключая страну от всемирной паутины.

«Но ведь мы же за науку? Пусть будет сервис, пусть люди смогут читать, что там в Стэнфорде происходит», — завил эксперт.

Он также добавил, что удаление всех VPN-сервисов — несложная задача, на примере Китая это хорошо видно.