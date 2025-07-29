IT-эксперт Клименко поддержал идею создания госсервиса VPN
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался в поддержку идеи создания государственного VPN-сервиса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Специалист напомнил, что весь мир сегодня отгораживается от России, фактически отключая страну от всемирной паутины.
«Но ведь мы же за науку? Пусть будет сервис, пусть люди смогут читать, что там в Стэнфорде происходит», — завил эксперт.
Он также добавил, что удаление всех VPN-сервисов — несложная задача, на примере Китая это хорошо видно.