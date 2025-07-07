Путин подписал закон о штрафах за несообщение о переезде

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы за несообщение в военкомат о переезде повысятся до 20 тысяч рублей. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

За неявку в военный комиссариат, а также за несообщение сведений о переезде на новое место пребывания гражданин может получить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее глава государства подписал закон о расширении прав командиров в зоне спецоперации. Согласно документу, военным смогут назначать дисциплинарный арест за грубые проступки. Взыскание получат возможность применять командиры частей, начальники военной полиции или гарнизонные руководители.

Ранее Путин подписал указ, которым отнес к категории гостайны информацию, раскрывающую тактику внешней политики страны. К этим сведениям отнесли в том числе данные по внешнеэкономической деятельности и внешней торговли.