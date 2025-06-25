Путин разрешил командирам назначать аресты в зоне СВО

Президент России Владимир Путин расширил права командиров в зоне спецоперации, разрешив им назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые проступки. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовой информации.
Дисциплинарное взыскание теперь могут применять командиры частей, начальники военной полиции или гарнизонные руководители. Ранее такие решения принимались только судьями гарнизонных военных судов.
Ранее RT сообщил, что Путин подписал указ, которым отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны. В эту категорию попали сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли и другие.
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