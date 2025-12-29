Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий назначать пенсии за выслугу лет не только сотрудникам российских органов ГО и ЧС, но и коллегам из других государств. Документ разместили на официальном сайте публикования правовой информации.

Если такой пенсионер устроится на службу в иностранное МЧС, его выплаты приостановят на этот период. Инициатива затронет жителей новых регионов России, служивших в силовых структурах Украины.

На общероссийские пенсии претендуют те, кто служил в полиции, армии или СБУ с мая по декабрь 2014 года, но не принимал участия в действиях против России, ЛНР и ДНР. В пенсионный стаж зачтут период службы до 12 мая 2014 года.

Днем ранее Путин подписал закон по учету службы в добровольческих формированиях в зоне специальной операции в выслугу лет для пенсии.