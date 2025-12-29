Путин подписал закон о крестах на гербе России

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России. Документ размещен на официальном сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, большая корона, малые короны и держава увенчаны четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

В сопроводительных документах подчеркивается, что изменения помогут предотвратить искажение официального символа Российской Федерации.

Автор инициативы депутат Яна Лантратова объясняла, что из-за отсутствия четкого описания кресты с герба порой исчезали. Их заменяли точками, шарами и ромбами.

Перед внесением законопроекта на рассмотрение парламентарий заручилась поддержкой религиозных организаций, в том числе буддистских, мусульманских и иудейских. Председатель Госдумы называл эту инициативу приоритетной.