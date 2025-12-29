Путин подписал закон о крестах на гербе России
Президент Владимир Путин утвердил наличие крестов на гербе России
Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России. Документ размещен на официальном сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, большая корона, малые короны и держава увенчаны четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
В сопроводительных документах подчеркивается, что изменения помогут предотвратить искажение официального символа Российской Федерации.
Автор инициативы депутат Яна Лантратова объясняла, что из-за отсутствия четкого описания кресты с герба порой исчезали. Их заменяли точками, шарами и ромбами.
Перед внесением законопроекта на рассмотрение парламентарий заручилась поддержкой религиозных организаций, в том числе буддистских, мусульманских и иудейских. Председатель Госдумы называл эту инициативу приоритетной.