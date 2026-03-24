Путин подписал закон о доходе с возвращенных пенсионных взносов

Российский президент Владимир Путин подписан закон, согласно которому граждане смогут получать инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если их вернули работодателю. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в систему пенсионных накоплений. Согласно ему, доход от временного размещения таких средств будут зачислять на индивидуальные пенсионные счета граждан.

Раньше эти средства могли теряться, если взносы возвращались работодателю из-за переплаты или технических нюансов.

Также в документе обозначается порядок расчета средств, которые подлежат исключению из резерва Соцфонда для отражения на лицевых счетах застрахованных россиян.

