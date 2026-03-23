Депутат Говырин напомнил об индексации социальных пенсий 1 апреля 2026 года

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT сообщил, какие категории пенсионеров получат увеличенные выплаты с 1 апреля 2026 года.

Депутат отметил, что в апреле 2026 года размер выплат увеличится на 6,8% для получателей социальных пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Также индексация затронет получателей иных социальных пенсий, которые назначаются в соответствии с законом о государственном пенсионном обеспечении (166-ФЗ).

По словам парламентария, перерасчет будет произведен автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать заявления. Чтобы узнать новую сумму выплаты, достаточно умножить текущий размер пенсии на 1,068.