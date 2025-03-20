Путин подписал указ, обязующий украинцев в России уехать или легализоваться
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому пребывающим в России гражданам Украины необходимо легализоваться или уехать. Указ разместили на сайте официального опубликования правовой информации.
Документ предполагает, что выезд из страны нелегализованным украинцам необходимо осуществить до 10 сентября 2025 года. Также глава государства поручил до наступления этой даты не преследовать граждан, которые незаконно находятся в России и сами обратились в МВД с целью легализации.
Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах ополченцам, которые принимали участие в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Деньги направят лицам с инвалидностью из-за ранений, контузий или заболеваний, связанных с военной службой.
Инвалиды первой группы получат более шести миллионов рублей, второй — более пяти миллионов, а третьей — более четырех миллионов.