Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент поручил создать на базе Главного управления по миграции МВД службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Правительство в течение трех месяцев должно предоставить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.

Также кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

«Министру внутренних дел Российской Федерации в трехмесячный срок обеспечить в соответствии с законодательством проведение организационных мероприятий, предусмотренных настоящим указом», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Депутаты ГД ранее подготовили проекты о медицинском освидетельствовании для мигрантов. Парламентарии продолжат совершенствовать сферу миграционной политики.