ГД подготовит проекты о медосвидетельствовании иностранцев при въезде в Россию

Депутаты Госдумы готовят проекты о медицинском освидетельствовании иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — отметил он.

По его словам, парламентарии будут продолжать совершенствовать сферу миграционной политики. За 2024 год депутаты приняли 14 связанных с вопросами миграции законов, добавил Володин.

Сейчас в стране находятся около 670 тысяч нелегалов. Председатель ГД рассказал, что мигрантов, в отношении которых введен режим высылки, будут вносить в перечень контролируемых лиц. Этот список опубликуют в свободном доступе на сайте МВД.

Володин также обратил внимание на необходимость совершенствования сферы миграционной политики до полного наведения в ней порядка. По его мнению, этот факт следует осознавать всем, кто несет ответственность за регулирование миграционных процессов.