Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей

Указ о дополнительных мерах поддержки педагогов подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручили в течение полугода усовершенствовать требования к режиму работы и учебной нагрузке педагогов. Учителям присвоят особый статус, который будет подтвержден удостоверением.

Чтобы обеспечить профессиональное развитие работников образования, им предоставят доступ к дополнительному обучению и непрерывное методическое сопровождение.

Учителя, отработавшие 25 и более лет, получат звание «Ветеран труда». Также педагогам предоставят бесплатную юридическую помощь.

Ранее президент на съезде «Единой России» поддержал предложения по дополнительной поддержке и повышению статуса преподавателей. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что ожидает выхода указа в ближайшее время.