Путин поблагодарил учителей из приграничных регионов

Президент Владимир Путин выразил благодарность педагогам, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования. Во время мероприятия он обратился к учителям из приграничных с Украиной территорий.

По его словам, педагоги в этих регионах демонстрируют мужество и «исключительную верность профессиональному долгу».

«Вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться», — подчеркнул Путин.

Президент поговорил с педагогами, проявившими себя в конкурсе «Учитель года», а также с финалистами телепроекта «Классная тема!» Он поздравил собеседников с прошедшим профессиональным праздником и отметил важность работы воспитателей.