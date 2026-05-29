Создание ЕАЭС сделало каждую из стран сильнее, заявил Лукашенко

Создание Евразийского экономического союза сделало каждую из стран-участниц сильнее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Присоединяюсь к прозвучавшим поздравлениям с Днем ЕАЭС. Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее», — заявил белорусский лидер на заседнии Высшего Евразийского экономического совета.

Он призвал помнить о тех амбициозных целях, которые ставились при создании союза, и о серьезных компромиссах, на которые пошли участники ради их достижения.

Саммит ВЕЭС стартовал 29 мая в Астане. В нем участвуют делегации стран ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также государства-наблюдатели — Узбекистан, Куба и Иран.

Накануне президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.