Многодетная семья из Пензы сыграла для Путина на пианино и скрипке

Путин пожелал успехов многодетной семье, сыгравшей для него на пианино и скрипке

Многодетная семья из Пензы в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи исполнила небольшой музыкальный отрывок на пианино и скрипке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи с многодетными семьями Путин попросил семью Беляевых сыграть для него и других участников мероприятия на музыкальных инструментах.

«Спасибо большое, браво. Желаю вам счастья и творческих успехов», — оценил выступление глава государства.

Владимир Путин в четверг в преддверии Международного дня защиты детей провел встречу с матерями, получившими почетное звание «Мать-героиня», а также семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

На связи с президентом были многодетные семьи из Биробиджана, Екатеринбурга, Симферополя, Мелитополя, Пензы, Рязанской, Калининградской и Кемеровской областей, а также из Республики Ингушетия.