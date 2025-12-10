Герой РФ Катунькин заявил, что у каждого поколения должны быть образцы для подражания

Представителям каждого поколения необходимы образцы для подражания, служащие своего рода ориентиром. Такое мнение высказал герой России Артем Катунькин в эфире телеканала « Крым 24 ».

К героям своего поколения он отнес ветеранов Великой Отечественной войны, отцов и солдат, вернувшихся с афганских полей сражений.

«Они были рядом с нами, можно было пообщаться, услышать истории», — пояснил Катунькин.

По его убеждению, значимость наличия таких образцов актуальна и в настоящее время вне зависимости от профессиональной принадлежности или сферы деятельности.