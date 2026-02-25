Путин отобрал 40 россиян в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги перед обществом и страной, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Не менее половины кандидатов представляют некоммерческие организации, защищающие интересы социальных и профессиональных групп. Региональные Общественные палаты должны определить представителя в течение 30 дней.

Общественная палата следит за соблюдением прав и свобод граждан, общественных объединений и других НКО. Она также контролирует деятельность органов местного самоуправления и исполнительной власти и обеспечение прав в местах принудительного содержания.

Ранее Путин, говоря о назначении участников специальной военной операции на ключевые посты, заявил, что «это будет наша смена».