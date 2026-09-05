Путин отметил отвагу и героизм москвичей в зоне СВО

Десятки тысяч москвичей проявляют отвагу и героизм в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины Москвы в концертном зале «Зарядье». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения, идут вперед, проявляя доблесть, отвагу и героизм», — отметил глава России.

Также Путин отметил, что столица стала одним из крупнейших научных, промышленных и культурных центров мира благодаря воле команды мэра и энергии ее жителей. Он назвал Москву лучшим и динамичным городом планеты.