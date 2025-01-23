Путин отметил необходимость обеспечить рост качества жизни в небольших городах

В России необходимо создать инструменты, которые в среднесрочной перспективе обеспечат опережающий рост качества жизни в малых городах. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил президент Владимир Путин.

Он выразил надежду, что АСИ предложит целый комплекс таких передовых инструментов.

«Речь в том числе о моделях развития образования и здравоохранения, улучшения экологии, создания современной среды для жизни, восстановления памятников культурного наследия», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что молодежи нужно предоставить больше возможностей для самореализации в своих регионах. По его словам, в стране в будущем кардинально расширят пространство для созидательной деятельности.

Ранее Путин во время заседания призвал учесть вклад АСИ в достижение национальных целей развития и перемены в государстве и мире. Организация принимает опережающие время решения, и это очень ценно, рассказал он.