Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах

Путин по видеосвязи открыл четыре соцобъекта в Донбассе

Фото: Unsplash

Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл три социальных объекта в новых регионах, а также 71-километровый участок дороги в Херсонской области. Об этом сообщил РБК.

В эксплуатацию ввели Краснодонский родильный дом в Луганской Народной Республике, корпус больницы интенсивного лечения и филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны в Мариуполе, а также образовательный центр «Маяк» в Бердянске.

Ранее глава государства на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов рассказал о построенных за последние годы дорогах. По его словам, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили более трех тысяч километров трасс. Трансляцию совещания провел RT.

Специалисты восстановили в Донбассе 2140 жилых домов и 321 социальный объект, а также построили 62 многоквартирных дома. Путин добавил, что Россия оказывает поддержку бизнесу в новых регионах. В качестве примера он привел введение режима свободной экономической зоны.

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