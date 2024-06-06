Путин осмотрел выставку «Поэт и царь» в Царском Селе

Президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село» и осмотрел выставку «Поэт и царь». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент в Камероновой галерее Екатерининского парка осмотрел выставку „Поэт и царь“. Выставка рассказывает о взаимоотношениях Александра Пушкина с великими князьями и императорами», — сообщили в пресс-службе.

В Кремле отметили, что в экспозиции находятся мемориальные предметы членов императорской семьи, архивные документы, прижизненные издания и портреты, а также личные вещи поэта. Многие из них экспонируются впервые.

Днем ранее глава государства провел встречу с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. На ней он указал на провалившиеся планы Запада по развалу российской экономики.