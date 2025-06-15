Путин опроверг слухи о запрете нетрадиционных отношений в России

В России запрещается пропагандировать нетрадиционные отношения, но сами они не находятся под запретом. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.

«Российские власти никогда не говорили о запрете нетрадиционных отношений, потому что исходят из того, что все люди должны быть равны», — отметил он.

Президент добавил, что запрет касается только пропаганды среди несовершеннолетних. Он объяснил, что сознание детей и подростков еще не сформировалось, поэтому государство не допускает агрессивного воздействия на него.

Ранее Путин рассказал, что утрата традиционных ценностей может негативно повлиять на государственность. Он добавил, что позицию России в этом вопросе разделяют многие люди в странах Запада.