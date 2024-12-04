Путин обновил состав Совета по правам человека

Путин включил в состав Совета по правам человека журналиста Малькевича

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека перед традиционной встречей с членами организации в декабре. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля .

В состав совета добавили ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, журналиста, депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и председателя общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Сергея Черногаева. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Также из организации исключили четырех человек, среди них — президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Борис Кравченко и другие.

В ноябре Путин подписал обновленную версию доктрины ядерного сдерживания. В документ добавили пункт о возможности ответа на агрессию со стороны неядерного государства, если его поддержит страна, обладающая ядерным оружием.